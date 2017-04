Et de 5 pour Yékini : L’ancien roi des arènes vient encore de se remarier à Fatick…..

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Et de 4 pour l’ancien roi des arènes Yahya Diop, Yékini. Ce qui croyais que le mariage ne réussissait pas à l’enfant de Bassoule peuvent déchanter.Selon une source de dakarswagg l’ancien roi des arènes vient signer ainsi son cinquième mariageà Fatick avec une jeune fille de 22 ans… C’est une sérère de teint noir, taille élancée. Yékini n’a fait rien d’autre que de tomber sous le charme de cette jeune fille.Le mariage s’est déroulé dans une plus grande discrétion, à Fatick ville nous dit-on, la rédaction de dakarswagg souhaites à l’enfant de Bassoul un heureux ménage et que Cette fois-ci,Dieu les protèges et leur accordes beaucoup de bonheur!

Dakarswagg.net



