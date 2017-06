Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Et la star qui a les plus gros revenus est... Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 23:50 | | 0 commentaire(s)| Le magazine américain «Forbes» a dévoilé son classement des cent célébrités qui ont touché le plus d'argent entre juin 2016 et juin 2017.

C'est Diddy qui arrive en tête du nouveau classement Forbes des 100 célébrités les plus riches. Le rappeur américain de 47 ans, de son vrai nom Sean Combs et connu en début de carrière, sous le nom de Puff Daddy, a récolté quelque 130 millions de dollars de revenus entre juin 2016 et juin 2017, grâce à sa dernière tournée Bad Boy Family Reunion, un partenariat avec une vodka et la vente d'un tiers de sa marque de vêtements, selon le classement publié lundi par le magazine.

Diddy arrive devant la chanteuse Beyoncé, deuxième au classement avec 105 millions de dollars, essentiellement grâce à sa tournée achevée fin 2016, qui lui a rapporté quelque 250 millions de dollars brut. Si on ajoute les revenus engrangés par son mari Jay Z, qui figure en 55e position de ce classement avec 42 millions de dollars, le couple, qui attend désormais des jumeaux, domine le classement. En troisième, figure l'écrivain britannique J.K. Rowling, avec 95 millions de dollars, grâce au succès de sa nouvelle production «Harry Potter et l'Enfant maudit» et au film «Fantastic Beasts».









La benjamine du classement a 19 ans! Ce classement est, comme chaque année, dominé par les célébrités américaines et très éclectique: des sportifs, comme la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (5e avec 93 millions) ou la super-vedette de la NBA LeBron James (10e, 86 millions) à des acteurs comme Tom Cruise en passant par Kim Kardashian, 47e avec 45,5 millions.



À 19 ans, Kylie Jenner, sœur de Kim Kardashian, est la benjamine de la liste où elle occupe la 59e place. Le doyen de la liste est Paul McCartney, 32e avec 54 millions, toujours très actif à 74 ans.



Le groupe de rock Guns N'Roses entre au classement pour la première fois, 11e avec 84 millions, après leur tournée qui a réuni Axl Rose, Slash et Duff McKagan pour la première fois depuis 1993.

