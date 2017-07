Et le pays va vers un chao si... (par Malick Diop )

Un premier ministre n'a que comme objectif remporter les législatives est irresponsable voilà un bon moment que le pays n'a plus de gouvernement.

Suite à la Fuite au Baccalauréat 2017, preuve de la faiblesse du pouvoir qui est aux aboies, Nous déplorons, ce qui s’est passé au Baccalauréat 2017. Cette fuite ne fait que ternir l’image et la réputation du Sénégal niveau national, comme au niveau international, cela ternit aussi l’excellence dans l’éducation sénégalaise. Il faut dire que les autorités ne savent pas prendre leurs responsabilités et les mesures nécessaires pour sécuriser les examens. Si le gouvernement n’arrive même pas à gérer des examens, cela reflète simplement la mauvaise gestion des affaires de la république.



Et le déclic n’est pas récent. Tout a commencé aux épreuves anticipées de Philosophie et ce qui devait être un signal fort pour que les autorités rectifient le tir, en demandant à l’office du Bac d’organiser des examens correctement et sans entraves. Voilà qu’on revient pour nous dire qu’il y a eu des fuites pour les épreuves de français, d’histoire-géographie et de mathématiques cela montre que les autorités ont atteint leurs limites. Si cela tombe sur un domaine si important comme l’éducation, l’heure est grave. Et justement dans ce pays plus rein ne marche dans tous les domaines et les autorités vouent aux gémonies les affaires de la république. A commencer par le président de la république, et c’est un secret de polichinelle, toute la république est en campagne électorale, on ne parle que de législative. D’ailleurs pour preuve Macky Sall a investi le premier ministre tête de liste nationale de BBY, pendant ce temps, il n’y a plus de gouvernement dans ce pays. Et le mot d’ordre du président, c’est de gérer le pays au minimum et aux ministres et autres autorités, il leur a demandé d’aller battre campagne.



Cette affaire de fuite montre d’autre part combien le pays est en panne, les gens sont fatigués, parce que si l’on va jusqu’à vendre des épreuves du Bac, cela montre que ça ne va pas. Et si on avait fait de l’éducation un département à part, géré en toute autonomie, comme l’avait suggéré un jour le docteur Cheikh Tidiane Gadio, on en serait pas arrivé à cela. Dans tout pays, l’attitude des gouvernants déteint forcément sur le comportement du peuple. Quelqu’un disait «dis moi quel type de gouvernement tu as, je te dirais quel peuple tu feras». Et donc cela prouve que nous n’avons pas encore le type de dirigeants qu’il nous faut dans ce pays. Nous sommes à l’heure des fuites, je me demande où allons nous. Pendant que le gouvernement est en campagne, le pays a soif et à faim, même à Dakar il n’y pas d’eau, l’Etat ne s’en préoccupe même pas.



Le président distribue de l’argent à tord et à travers à ses militants et nous sommes loin du compte à ce rythme. Même les coupures d’électricité reprennent, peut être à Dakar à cause de la médiatisation et de la presse, on le vit de moins en moins. Mais dans les autres régions de l’intérieur, c’est un délestage tous azimutes. Les problèmes persistent de plus en plus. Et le pays va vers un chao si l’on y prend garde. Le pays va très mal. En conseil des ministres le président de la république n’a même pas daigné en parler, cela montre que cet Etat ne s’intéresse pas aux préoccupations du peuple.

Cela montre l’incompétence du gouvernement et conséquence, le ministre doit démissionner et quant à Babou Diaham il doit savoir qu’il vient de sacrifier des milliers de jeunes sénégalais. Ils vont d’ailleurs en répondre devant Dieu et devant l’histoire, qu’ils ont sacrifiés l’avenir de milliers de jeunes sénégalais. C’est pourquoi, nous demandons aux parents partout où ils sont, de se réunir et de porter plainte contre le gouvernement de Macky Sall, incompétent et qui a mis en péril l’avenir de leurs enfants ; qui certainement seront affectés à jamais par cette situation délicate et lourde de conséquences.



Malick Diop responsable politique MPCL, tête de liste de la coalition Pôle Alternatif 3ème Voie Sénégal Dey Dem, Département de Tivaouane.