Etablissements Yavuz Selim : Erdogan prend le contrôle La Fondation Maarif, aux ordres de Recep Tayyip Erdoğan, commence à prendre le contrôle des écoles Yavuz Selim. Hier, elle a était à Ziguinchor et à Saint-Louis pour installer les nouveaux responsables. Mieux, à Dakar, ladite fondation a déjà envoyé des messages pour convoquer les enseignants à 8 heures, lundi prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2017 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

C’est dire que l’Etat du Sénégal a réussi son combat contre Madiambal Diagne et ses amis. Reste à savoir si les parents d’élèves vont confier leurs enfants à la fondation Maarif, sous la coupe du président et du système turcs, qui ont dégagé l’équipe dirigée par le groupe proche du prédicateur Fetthulah Gülen.



Avant-hier, Madiambal et ses amis ont baissé les armes, annonçant qu’ils vont rembourser les frais d’inscriptions des parents qui s’en étaient déjà acquittés.





