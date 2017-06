Etats-Unis: Demba Ba et Moussa Sow créent un club à San Diégo

Un nouveau club verra le jour à San Diego en 2018. Il viendra garnir les rangs de la NASL (D2 nord-américaine), mais possède surtout la particularité, d'avoir plusieurs joueurs en activité comme actionnaires. Et pas des moindres ! Yohan Cabaye, Eden Hazard, Moussa Sow et Demba Ba se sont personnellement investis. «C'est incroyable de prendre part à ce projet et je veux juste faire de mieux pour le club et la ville», a annoncé l'international français de Crystal Palace, pour expliquer son engagement.



Les trois anciens Lillois ainsi que l'attaquant du Besiktas ont été sollicités par Bob Watkins, l'homme d'affaires et propriétaire de la franchise. Leur investissement lui permettra de débuter avec «d'excellentes fondations».



«Mes amis et moi sommes honorés de transformer ce rêve en réalité, a indiqué l'attaquant de Chelsea. Nous sommes impatients de commencer à gagner des matches.».

L'Equipe

