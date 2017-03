États-Unis : Des diplomates sénégalais menacés d'expulsion

Des diplomates sénégalais aux Etats-Unis sont en détresse. Des agents du Consulat général et de la Représentation permanente du Sénégal auprès des Nations-Unies sont menacés d’expulsion de leurs logements, pour défaut de paiement. Ils ont jusqu’au 5 avril pour régler les arriérés de loyer ou plier bagages.

Si ces diplomates n’ont pu être en règle avec leurs bailleurs c’est parce que depuis plusieurs mois leurs indemnités de logements ne tombent plus. En plus, ils ne perçoivent plus leur allocation d’assurance maladie. Les concernés qui se sont confiés au journal Les Echos, s’indignent de leur situation qu’ils jugent honteuse pour un pays comme le Sénégal. Et expliquent les difficultés qu’ils rencontrent pour prendre en charge la couverture médicale de leurs épouses en cas d’accouchement ou celle de leurs enfants en cas de maladie. Pendant ce temps, s’offusquent-ils, l’ambassadeur, lui, est « logé dans une suite présidentielle à New York ». Dès lors, ils exigent que des mesures appropriées soient prises pour régulariser leur situation.



seneweb