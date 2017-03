Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Etats-Unis: Donald Trump présente des orientations budgétaires très guerrières pour 2018 Rédigé par La rédaction le 17 Mars 2017 à 12:34 | Lu 47 fois

Qui veut la paix prépare la guerre, dit l'adage. Présenté ce jeudi 16 mars 2017 par la Maison-Blanche, le premier budget annuel de la présidence de Donald Trump, pour 2018, accorde une part importante aux dépenses militaires, et promet des coupes drastiques pour la diplomatie, l'aide internationale et la protection de l'environnement.



C'est en quelque sorte un budget estampillé "America First", "l’Amérique d'abord", slogan de campagne du président Trump. Les deux grandes orientations du texte consistent en une forte augmentation des finances du Pentagon, et des coupes claires pour le département d'Etat et l'Agence de protection de l'environnement.



Le budget fait ainsi part belle aux dépenses militaires avec une hausse spectaculaire de 54 milliards de dollars prévue pour la Défense, soit près de 10% d'augmentation. Les dépenses seront compensées par des coupes claires dans d'autres ministères et donc notamment celui des Affaires étrangères dont ld budget est réduit de 28%. Si ces recommandations de la Maison Blanche sont suivies, par ricochet, la part américaine accordée à l'ONU sera coupée en deux. Les Etats-Unis contribuent aujourd'hui à hauteur de 20% environ aux finances de l'Organisation des Nations Unies. Divers programmes seront affectés.



Les coupes demandées par le président pourraient remettre en cause le financement de nombreuses agences des Nations-Unies, qui aident les populations à l'étranger. Mais pour le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, ces coupes sont nécessaires tant les dépenses du département d'Etat sont devenus intenables, dit-il.



Le président Trump n'en a pas fait mystère avant son élection à la tête du pays: il estime que les Nations Unies sont "un club de gens qui prennent du bon temps". Personne ne s'étonnera donc des coupes budgétaires proposées pour les finances du département d'Etat.



L'Agence de protection de l'environnement fait aussi les frais de la nouvelle administration, aux accents climato-sceptiques. Elle devrait elle aussi subir des coupes spectaculaires, son budget serait réduit de 31%.



Vox-Populi



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Le porte-parole de la police ougandaise abattu devant sa maison Gambie: Adama Barrow ouvre un nouveau chapitre des relations avec l'UE