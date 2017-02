Etats-Unis : Plus de 7000 Sénégalais déjà inscrits en un mois sur les listes électorales

La Commission chargée de la refonte du fichier électoral veut ratisser large dans le cadre de ses activités aux Etats-Unis d’Amérique. Sous la supervision du Consul général, El Hadji Amadou Ndao, ladite commission a établi ses quartiers ce samedi 4 février, à Louisville dans l’Etat de Kentucky.



“Nous sommes venus avec la commission chargée de la refonte du fichier électoral. Celle-ci a commencé son travail aux Etats-Unis depuis le 26 décembre 2016, plus précisément à New York et j’en profite pour vous dire qu’il y’a une commission dans cet Etat en permanence”, a d’emblée précisé Son Excellence le Consul El Hadji Amadou Ndao.



Ce dernier s’active depuis plus d’un mois sur le territoire américain avec sa commission itinérante afin de permettre à bon nombre de Sénégalais de s’inscrire sur les listes électorales et bénéficier par la même occasion de leur carte nationale d’identité CEDEAO.



L’objectif visé cette année par la commission est de dépasser largement les 9176 personnes qui s’étaient inscrits sur les listes durant la période pré-électorale de 2011. “On a commencé à New York en décembre 2016. Et depuis janvier, nous sommes descendus sur Washington DC, à l’ambassade, où on a pu inscrire 798 de nos compatriotes en une semaine. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 7000 inscrits, alors que nous ne sommes même pas encore à mi-chemin. On espère vraiment dépasser de manière très nette la barre des 9176 qui était le nombre d’inscrits en 2011”. a expliqué le Consul durant son passage à Louisville.



Pour l’heure, la Commission a déjà sillonné New England, Boston, Rhode Island, New Jersey, Baltimore (Maryland), Brooklyn et Staten Island (New York), Philadelphie, Richmond (Virginia), Raleigh et Greensboro (Caroline du Nord), Atlanta (Georgie), Nashville et Memphis (Tennessee), Saint-Louis (Missouri) et Louisville (Kentucky).



D’autres étapes importantes restent encore à boucler selon les déclarations du Consul. “Nous allons continuer sur Cincinnati et Columbus (Ohio), ensuite Indiana, puis Chicago (Illinois) et Detroit (Michigan)”, dira-t-il.

Toutefois, précise-t-il, “Il y’aura un second volet qui prendra en charge la zone Ouest des Etats-Unis, C’est à dire Houston et Dallas (Texas), Denver (Colorado), Las Vegas (Nevada), Los Angeles et Oakland (Californie), Seattle (Washington) et finir à Minnesota”.



Sur le plan logistique, toutes les dispositions ont été prises et les inscriptions se déroulent dans les règles de l’art dans la juridiction des Etats-Unis d’Amérique. “Les formulaires sont disponibles à souhait. Les déplacements se font dans de bonnes conditions. Les Sénégalais sortent en masse”, s’est réjoui Son Excellence El Hadji Amadou Ndao.



Papa Waly NDAO, (Correspondance particulière à Louisville Kentucky, USA)

