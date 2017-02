Etats-Unis : Pour un ‘’selfie’’ avec un serpent coincé dans l'oreille, elle termine aux urgences

Ashley Glawe, 17 ans, originaire de Portland dans l'Oregon (nord-ouest), voulait juste prendre quelques «selfies» avec son python domestique. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.



Elle s'est résignée à appeler les services d'urgence après avoir essayé sans succès de dégager l'animal. L’adolescente américaine a dû être transportée à l'hôpital pour la débarrasser d'un serpent qui était coincé... dans le lobe de son oreille.



Ashley Glawe a expliqué aux médias locaux qu'elle était en train de prendre des «selfies» avec Bart, son python domestique, quand ce dernier s'est glissé dans l'anneau de type «écarteur» qu'elle portait au lobe de son oreille.



«En état de choc»



Sa mésaventure a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et attiré l'attention des médias américains. «J'étais comme en état de choc (...) J'ai commencé à trembler», a confié la jeune fille.



Les pompiers dépêchés sur place ne sont pas parvenus non plus à délivrer l'animal et la jeune fille a dû être transportée à l'hôpital. Les médecins ont finalement opté pour du lubrifiant afin de sortir le reptile de son oreille.