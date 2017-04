Etats-Unis: Privé d’eau, un détenu meurt de déshydratation

Un détenu souffrant de troubles mentaux est mort de «déshydratation aiguë» aux Etats-Unis après que les agents pénitentiaires ont coupé l'eau dans sa cellule durant sept jours, selon les révélations cette semaine de l'enquête d'un jury. Le décès de Terrill Thomas, 38 ans, remonte au 24 avril 2016 -il y a exactement un an- mais ses circonstances sont éclairées d'un jour nouveau par les audiences tenues lundi et mardi devant un tribunal de Milwaukee, principale ville du Wisconsin, Etat de la région des Grands lacs.



Il ressort des débats et d'un reportage publié par le Milwaukee Journal Sentinel que M. Thomas a été volontairement privé d'eau, les gardiens souhaitant le punir pour son comportement.



L'homme aux agissements apparemment erratiques avait été écroué dans la maison d'arrêt du shérif du comté de Milwaukee pour avoir ouvert le feu sur la voie publique et en l'air dans un casino, blessant gravement une personne. Il a été placé en détention à l'isolement, ce qui équivalait pour lui à une forme de torture, a dénoncé sa famille. Le détenu ne conservant pas son calme, les agents pénitentiaires ont décidé de couper les conduites alimentant le lavabo et les W.C. de sa cellule minuscule.



Selon les investigations du Milwaukee Journal Sentinel auprès d'autres prisonniers, Terrill Thomas a passé ses derniers jours de vie à implorer de l'eau, en vain. Il a perdu 16 kilos et a sombré dans un état de profonde faiblesse, avant de mourir sur le sol bétonné de sa cellule, dépourvue de matelas.



Face à la gravité des faits présumés, le procureur local a décidé de confier lundi à six jurés le soin de trancher si dans cette affaire, a été commise une infraction nécessitant une ou des inculpations. La mort de M. Thomas place en difficulté le très médiatique et très controversé shérif de Milwaukee, David Clarke.



Ce Noir ultra-conservateur, au chapeau de cow-boy et déclarations à l'emporte-pièce, a ardemment soutenu Donald Trump durant sa campagne présidentielle, recevant l'honneur de s'exprimer à la tribune de la convention d'investiture républicaine. Selon le Milwaukee Journal Sentinel, le shérif Clarke est entré dans une vive rage et a menacé le médecin en chef du comté de Milwaukee, qui avait conclu que la mort de Terrill Thomas s'apparentait à un homicide.



Une fois rendues les conclusions du jury d'enquête sur ce décès, le bureau du procureur conservera le choix de lancer des poursuites ou non contre les services pénitentiaires de M. Clarke.



