Etats-Unis/Sommet africain: refus de visa à tous les délégués africains

L’information a été donnée par Mary Flowers, présidente du sommet. Ils étaient 100 personnes invitées, dont des conférenciers, des représentants du gouvernement de la Sierra Leone, de la Guinée, du Ghana, du Nigéria, de l’Ethiopie et de l’Afrique du Sud.

« D’habitude 40 % de nos demandes de visas sont refusées, mais les autres viennent… Cette année, nous avons enregistré 100% de refus. Toutes les délégations sont découragées », a dit Mme Flowers.



L’Afrique est le continent qui enregistre le plus de refus de visa américain au monde, selon des données du Département d‘État américain.

« Je dois dire que la plupart d’entre nous pensent que c’est une discrimination envers les pays africains… Nous en faisons de plus en plus l’expérience, les personnes refoulées sont des hommes d’affaires légaux qui ont un lien avec le continent », a ajouté Marry Flowers.



Le Sommet sur l’Afrique prévu pour le 16 mars a été annulé en raison de l’absence des Africains, le Département d‘État américain n’a pas fourni d’explications sur ces refus. Les Africains ont toujours été confrontés à des difficultés pour l’obtention de visas américains. Dans l’ordonnance du président Donald Trump interdisant aux ressortissants de six pays de se rendre aux Etats-Unis, figurent la Somalie, la Libye et le Soudan.



