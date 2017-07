Etats-Unis: Trump met la pression sur le Congrès pour sa réforme de la santé

Washington (AFP) - Donald Trump a prévenu lundi le Congrès américain qu'il devait absolument adopter cet été sa réforme du système de santé, actuellement dans l'impasse en raison de l'absence de consensus dans son propre camp.



Le président américain a fait de l'abrogation et du remplacement d'"Obamacare", la loi emblématique des mandats de son prédécesseur, une de ses promesses phare de campagne, mais s'est jusqu'ici cassé les dents sur une réforme dont les contours ne font pas l'unanimité même chez les républicains.



"Je ne peux pas imaginer que le Congrès puisse oser quitter Washington sans une nouvelle et magnifique loi sur l'assurance santé pleinement approuvée et prête à l'emploi!", a tweeté lundi matin le milliardaire, à quelques heures du retour en session des sénateurs sur la colline du Capitole. Les élus de la Chambre des représentants doivent, eux, se réunir de nouveau à partir de mardi et ce jusqu'à fin août.



Le président espère donc que sa réforme, surnommée "Trumpcare", sera adoptée avant la fin de l'été, prenant le contre-pied de ses propres assertions il y a 10 jours.



Pour contourner les dissensions dans son camp, il avait proposé fin juin d'abroger entièrement la loi sur la couverture maladie votée en 2010 et promulguée par Barack Obama, repoussant à plus tard une réforme incertaine.



Les républicains travaillent en effet depuis des mois sur une loi qui abrogerait seulement certains éléments d'Obamacare tout en conservant et réformant certains aspects du système de santé, un compromis censé éviter un retour trop brusque en arrière qui risquerait de priver des dizaines de millions d'Américains de couverture.