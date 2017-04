Etats-Unis: Un adolescent de 13 ans se tue en direct sur Instagram FAITS DIVERS - Malachi Hemphill aurait voulu prouver aux personnes qui le regardaient que son arme était bien chargée lorsque le coup de feu est parti accidentellement…

Malachi Hemphill, adolescent américain de 13 ans habitant la banlieue d’Atlanta (Georgie), est mort lundi soir d’une balle dans la tête alors qu’il jouait avec un pistolet, en direct sur Instagram. Sa mère, Shaniqua Stephens, a entendu une détonation dans la chambre de son fils avant de le découvrir gravement blessé à la tête, rapportent plusieurs médias locaux. L’adolescent est mort peu après à l’hôpital.

« Un accident », précise sa mère

Shaniqua Stephens écarte l’hypothèse du suicide et parle d’un accident. Malachi Hemphill aurait voulu montrer que son pistolet était chargé avant que le coup de feu parte. Un des spectateurs a demandé à Malachi pourquoi son pistolet était chargé, précise la mère de famille à la chaine locale 11Alive.

« Il a mis le chargeur dans le pistolet, c’est là que le coup est parti », précise-t-elle dans une vidéo reprise par Cosmopolitan. « Ma fille criait et me disait d’éteindre son téléphone, explique-t-elle encore. En le faisant, j’ai remarqué qu’il était sur Instagram Live.»

Plusieurs de ses amis étaient connectés au live lorsque le drame est survenu et se sont rués vers la maison de Malachi après qu’il se soit tiré dessus, précise Cosmopolitan. De nombreuses bougies ont été allumées alors près du domicile familial. Une enquête est ouverte. De son côté, la police de Forest Park a diffusé dans la foulée un message de prévention à l’intention des parents, rappelant les dangers des armes à feu.

