États-Unis : Un enfant de 7 ans reste endormi 11 jours de suite sans explication Même après une batterie de tests, les médecins ne savent toujours pas ce qui a causé cet endormissement profond. Le jeune garçon est aujourd’hui totalement rétabli.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Les médecins peinent encore à expliquer ce qui est arrivé au jeune Wyatt. Ce petit américain de 11 ans est en effet resté endormi pendant 11 jours sans pouvoir être réveillé. Après de longs moments d’angoisses pour ses parents, le jeune homme a finalement rouvert les yeux et vit désormais comme si rien ne s’était passé.

« C’était terrifiant » Cette incroyable histoire qui interpelle encore le corps médical a été relayée par le quotidien américain USA Today . Tout commence il y a quelques semaines lorsque Wyatt indique à ses parents qu’il ne se sent pas très bien. Ces derniers pensent que le jeune garçon subit le contrecoup du mariage auquel la famille était invitée deux jours plus tôt.

Le petit garçon est donc autorisé à retourner se coucher, mais, après s’être endormi, il devient impossible à réveiller. Sa mère raconte ces moments terriblement angoissants : « Je répétais son nom pour le réveiller, mais il se rendormait tout le temps. Quand il ouvrait les yeux, il avait l’air absent. C’était terrifiant » a-t-elle indiqué à nos confrères. Après 48 heures sans pouvoir faire émerger son fils, elle se rend donc au Norton Children’s hôpital de Louisville pour découvrir le mal qui ronge son enfant.

Play Video La médecine sèche Sur place, Wyatt subira une batterie de tests pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Même après trois ponctions lombaires, trois IRM, cinq électroencéphalographies, des prises de sang et une angiographie, les médecins ne trouveront pas les causes de cet endormissement profond.

Après 11 jours, le corps médical décide de tester un médicament destiné aux épileptiques sur le jeune garçon. Ce dernier ouvrira les yeux et même s’il n’arrive pas à bouger ni à communiquer dans un premier temps, il finira par retrouver toutes ses capacités après 3 semaines de rééducation. Si tout semble s’être bien terminé, les médecins n’ont à ce jour aucune explication sur ce qui a bien pu se passer.



