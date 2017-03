Etats-Unis : elle se marie avec un meurtrier déjà condamné, il tue ses quatre enfants Aux Etats-Unis, un procès hors norme s’est tenu cette semaine : celui de Gregory Green, jugé pour avoir tué les quatre enfants de la femme qu’il avait épousée en sortant de prison.

Gregory Green, 50 ans, a été condamné à la perpétuité pour des crimes particulièrement sordides, commis en septembre dernier. L’homme a en effet avoué les meurtres des quatre enfants de sa deuxième épouse, dont deux étaient également les siens. Le plus tragique : Green avait déjà été condamné et incarcéré pour le meurtre de sa première épouse, qu’il avait poignardée alors qu’elle était enceinte de six mois.

Après seize ans de prison, il obtient une libération conditionnelle, notamment grâce à l’appui d’un pasteur. C’est avec la fille de ce dernier, Faith Harris, que Gregory Green se marie avant d’avoir deux petites filles. Mais le mariage tourne mal et Faith Harris veut divorcer. C’est à ce moment-là que Gregory Green commet les assassinats.

“Parfois je rêve de la nuit où tout cela s’est produit, je me réveille en hurlant, en sueur, pensant que je peux faire quelque chose, n’importe quoi pour sauver mes enfants”, a déclaré Faith Harris à la barre, rapporte CBS. “Alors je réalise que le cauchemar est en fait la réalité et que mes enfants sont vraiment partis. Et alors j’essaie de trouver la force de commencer une nouvelle journée”. “Tu sais que je regrette et que je suis désolé de ce qui s’est passé”, a de son côté déclaré Green.

De nouveau incarcéré, il ne pourra pas bénéficier de libération conditionnelle avant ses 97 ans



