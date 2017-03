Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Etats-Unis: l'administration Trump interdit tablettes et ordinateurs en cabine sur des vols venant du Moyen-Orient Rédigé par la redaction le 21 Mars 2017 à 15:18 | Lu 288 fois Les passagers de certains vols à destination des États-Unis, opérés par neuf compagnies basées au Moyen-Orient, n'auront plus le droit d'embarquer en cabine avec des appareils électroniques plus grands qu'un smartphone..

Invoquant un risque d'attentats "terroristes", l’administration Trump a annoncé mardi 21 mars, l'interdiction d’embarquer avec des tablettes et des ordinateurs portables en cabine, sur tous les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de huit pays du Moyen-Orient vers les États-Unis.



Des responsables américains ont indiqué que des compagnies aussi célèbres que Qatar Airways, Emirates ou Turkish Airlines, opérant des vols directs vers les États-Unis, avaient quatre jours à compter de ce mardi pour interdire à leurs passagers d'embarquer avec des appareils électroniques plus gros qu'un smartphone.



Tous ces appareils (tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeux, liseuses, lecteurs de DVD, appareils photos...) devront être placés dans les bagages en soute des avions, ont-ils précisé.



"L'examen de renseignements indique que des groupes terroristes continuent de viser le transport aérien et cherchent de nouvelles méthodes pour perpétrer leurs attentats, comme dissimuler des explosifs dans des biens de consommation", a expliqué l'un d'eux.



"Sur la base de ces informations", le secrétaire à la Sécurité intérieure John Kelly a "décidé qu'il était nécessaire de renforcer les procédures de sécurité pour les passagers au départ direct de certains aéroports et à destination des États-Unis", a ajouté un autre responsable.



Huit pays sont concernés par cette mesure. Il s’agit systématiquement d’alliés ou de partenaires des États-Unis : la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Maroc.



Ce seront au total neuf compagnies aériennes (Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates et Etihad Airways) qui seront affectés au départ de dix aéroports internationaux : Amman, Le Caire, Istanbul, Jeddah, Riyad, Koweït, Doha, Dubaï, Abou Dhabi et Casablanca. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre, les compagnies aériennes précitées pourraient perdre leurs droits de voler vers les États-Unis.



Cette interdiction, qui ne vise aucun transporteur américain, serait liée à une menace provenant du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), actif au Yémen, a affirmé la télévision CNN, citant un responsable américain.



Ces mesures s'inscrivent dans un contexte de resserrement des contrôles aux frontières et plus généralement, de la politique américaine en matière d'immigration depuis l'entrée en fonctions de Donald Trump.



source:france24.com Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Une sénatrice démocrate redoutée: "Trump démissionnera bientôt" France: Henri Emmanuelli, ancien président PS de l’Assemblée nationale, est décédé