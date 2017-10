Etats-Unis: l’ex-femme de Donald Trump s’autoproclame « First Lady ». Melania réagit!

Une blague qui n’est pas du goût de la First Lady Melania Trump. La première épouse de Donald Trump, Ivana Trump, s’est attribuée le titre de « First Lady », lundi 09 octobre, dans un entretien accordé à la chaîne ABC News.



Une blague qui a provoqué une réaction très chaude de Melania Trump, l’épouse de Donald Trump et First Lady des États-Unis d’Amérique.



« J’ai le numéro direct pour la Maison-Blanche mais je ne veux pas vraiment l’appeler parce que Melania est là-bas », explique Ivana Trump, qui assure actuellement la promotion de son livre Raising Trump. « Et je ne veux pas créer de jalousie ou quelque chose comme ça car je suis la première femme de Trump. OK ? Je suis Première dame », ajoute dans un rire la mère de Donald Trump Jr, Ivanka et Eric, les trois premiers enfants du milliardaire avec qui elle a divorcé en 1992.



En plus de ses trois enfants, Donald Trump a encore eu deux autres enfants. Tiffany Trump avec sa deuxième épouse, l’actrice Maples et Barron Trump avec l’actuelle Première dame, Melania Trump. Ce dernier vit à la Maison-Blanche.



Melania Trump a réagit à cette blague par la voix de sa porte-parole Stephanie Grisham, en faisant savoir qu’elle n’avait pas du tout apprécié. « L’épouse du président adore vivre à Washington DC et, est honorée de son rôle de Première dame des Etats-Unis », a expliqué la porte-parole, citée par la chaîne CNN.



« Elle a l’intention d’utiliser son titre et son rôle pour aider des enfants, pas pour vendre des livres. Il n’y a clairement aucun fondement à cette déclaration de la part d’une ex. Ce n’est malheureusement que du bruit pour attirer l’attention et se mettre en avant », a-t-elle ajouté.