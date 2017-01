Etats-Unis : la police de Chicago coupable d'usage abusif de la force

Cette enquête a été lancée le 7 décembre 2015, à la suite de l'homicide d'un adolescent noir par un policier blanc en 2014. Laquan McDonald, 17 ans, avait été abattu de seize balles alors qu'il marchait au milieu d'une rue. Les autorités de Chicago avaient attendu plus d'un an avant de rendre publique la vidéo montrant le déroulement de cette bavure. Celle-ci avait provoqué une onde de choc et entraîné le renvoi du chef de la police alors en fonction.



"De graves déficiences en matière de formation"



Ce rapport a été dévoilé dans la métropole du nord des Etats-Unis par la ministre de la Justice Loretta Lynch, une juriste noire qui a favorisé des enquêtes sensibles visant les forces de l'ordre américaines sous le deuxième mandat de Barack Obama.



"Le ministère de la Justice a conclu qu'il existait de bonnes raisons de penser que la police de Chicago a recours de façon récurrente à un usage excessif de la force, en violation de la Constitution", a déclaré Loretta Lynch. "Notre enquête a démontré que ces pratiques s'expliquaient en bonne partie par de graves déficiences en matière de formation et de responsabilité", a poursuivi la ministre.



source: fr.news





"Des conduites discriminatoires" et un "code de silence"



Cette force excessive est parfois létale, a précisé Vanita Gupta, responsable des droits civiques au ministère de la Justice américain. "Par exemple, tirer sur quelqu'un qui ne présente pas de danger immédiat ou neutraliser avec un pistolet électrique Taser une personne qui refuse de se conformer à un ordre verbal", a indiqué Vanita Gupta.