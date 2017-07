Etats-Unis: près de 500 personnes tuées par la police depuis le début de l’année

Les policiers américains ont tué 492 personnes dans les 6 premiers mois de l’année 2017. Des données similaires aux statistiques des années précédentes, une moyenne de 1 000 personnes tuées par an, selon l’étude du "Washington Post". Le quotidien a mis en place une base de données après les émeutes qui ont suivi la mort de Mike Brown à Ferguson, voilà 3 ans. Il n’existe pas d’autre base de données fédérale aux Etats-Unis.



Depuis que le Washington Post collecte ces données au niveau national, les chiffres sont stables, en dépit des manifestations contre la violence policière, et des promesses de différents Etats de réformer leur approche des interpellations violentes.



Un quart des victimes de violence policière étaient des malades mentaux, dont on a découvert ensuite qu’ils n’étaient pas dangereux. Un quart des personnes tuées sont aussi des hommes noirs, alors qu’ils ne représentent que 6% de la population.



La hiérarchie policière, et le FBI au niveau fédéral ont pris la mesure du problème de formation de leurs équipes, et des préjugés contre lesquels il faut lutter. Les multiples vidéos de ces mortelles rencontres, diffusées par des témoins, ont contribué à cette prise de conscience.



Des formations, des stages de sensibilisation ont été mis en place, mais les chiffres sont là, 500 personnes ont déjà été tuées cette année par la police, et les policiers parfois mis en examen, n’ont pas été condamnés.



RFI