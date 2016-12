Etats-Unis : recalé par Trump à cause de sa moustache

Donald Trump était plutôt convaincu par John Bolton, un ponte de l’ONU, candidat idéal au poste de secrétaire d’Etat. Cependant il a renoncé à l’embaucher, au cause de sa moustache, selon le Washington Post. “Il était couru d’avance que Trump n’aimerait pas du tout cette moustache”, explique un proche du président cité par le quotidien.



“Vous avez beau être très qualifié pour le poste, si vous n’avez pas la tête de l’emploi ça s’arrête là pour vous”, résume une des personnes en charge de la formation de l’équipe du milliardaire. Durant la campagne présidentielle, Donald Trump s’était d’ailleurs moqué à plusieurs reprises des tenues de son adversaire Hillary Clinton, jugeant qu’elle n’avait pas un « look présidentiel ».



L’institut américain de la moustache a publié une tribune contre cet affront. Il dénonce une « discrimination » de la part de l’homme d’affaire. “Si la politique était une affaire de physique, avec son teint orange et sa banane, Trump n’aurait jamais été élu”, ironise-t-elle.



source: m6info