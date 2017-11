États-Unis : trois morts dans une fusillade dans un supermarché du Colorado

Deux hommes et une femme ont été tués mercredi par des tirs d'arme à feu dans un supermarché Walmart dans l'État du Colorado (ouest des États-Unis), a annoncé la police locale. "Plusieurs personnes touchées. Tenez-vous à l'écart de cette zone", avait indiqué deux heures plus tôt la police de Thornton, dans la région de Denver, avant d'indiquer que la fusillade était terminée.



Sur son compte Twitter, la police de Thornton a "confirmé" la mort de deux "adultes de sexe masculin", et plus tard, celle d'une femme, qui n'a pas survécu à ses blessures. La police a par ailleurs indiqué qu'aucune personne ne se trouvait actuellement en garde à vue. Les enquêteurs étudient en ce moment les images des caméras de vidéosurveillance, et recueillent les témoignages d'autres clients.



Plus de 33.000 décès liés aux armes à feu sont recensés chaque année aux Etats-Unis, selon une étude publiée ce mois-ci. Le mois dernier, un tireur a tué 58 personnes à Las Vegas dans la pire fusillade de l'histoire moderne aux Etats-Unis. Stephen Paddock, 64 ans, avait également blessé près de 500 autres spectateurs d'un concert de musique country, avant de se donner la mort.



europe1.fr