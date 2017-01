Etats-Unis: un Sdf vend des passeports sénégalais à New York Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, un Sdf américain communément appelé YO-MAN a ramassé, dans une poubelle dans les rues de New York, des dizaines de passeports sénégalais numérisés.

Très heureux de sa découverte et pour se faire un peu d’argent, le Sdf américain a décidé de vendre les passeports sur la 116ème rue au prix de 20 dollars l’unité soit plus de 10.000 Fcfa. Un Sénégalais basé aux Etas-Unis, très actif sur les réseaux sociaux, du nom de Tékhé Gaye, a même pris en photo plusieurs de ces passeports que certains avaient commencé à acheter comme de petits pains. C’est ainsi que Tekhé Gaye a invité sur Facebook ses concitoyens «qui pensent qu’ils peuvent être concernés par cette catastrophe d’aller immédiatement faire une déclaration à la police pour se protéger contre tout vol d’identité». Pour preuve que le nombre des passeports ramassés par ce Sdf dans la rue est énorme, M. Gaye a annoncé que 300 passeports sont déjà récupérés par des Sénégalais et remis au Consul. Et les recherches se poursuivent. Toutefois, le Consul du Sénégal à New York n’a pas été épargné par les critiques des Sénégalais établis au pays de l’oncle Sam. Ces derniers l’accusent de négligence. Selon Takhé Gaye, «suite à la publication d’un échantillon des passeports numérisés qui circulaient a Harlem et vendus à 20 dollars, le Consul général est venu à la radio de l’Apr pour une explication- justification». Pour se dédouaner, le Consul soutient que les passeports ne sont pas valides et qu’ils sont annulés pour défaut de fabrication. D’ailleurs, ils étaient destinés à la destruction. Le Consul poursuit aussi que ces passeports étaient stockés dans l’un des bureaux du Consulat et devaient être détruits. Sur les raisons de la présence de ces documents de voyage dans la rue, le Consul a soutenu que «l’aménagement de ce bureau dont les bagages devaient aller dans un autre lieu a fait atterrir ces passeports à la poubelle». C’est ainsi que le Sdf américain les a ramassés et a décidé de les vendre à des Sénégalais.

source: l'AS

