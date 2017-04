États-Unis : un homme gravement blessé par son chargeur d’iPhone dans son lit Un Américain de 32 ans a frôlé la mort à cause du chargeur de son smartphone. Électrocuté par l’appareil branché à la tête de son lit, il a été brûlé au 2e et 3e degré.

Beaucoup d’usagers de smartphones, vous-même peut-être derrière votre écran, ont pris l’habitude de recharger leurs téléphones portables la nuit à proximité du lit ou carrément dessus.

C’est ce que faisait cet habitant de Huntsville (Alabama, Etats-Unis), Wiley Day, en laissant son iPhone recharger la nuit à la tête de son lit. Mais au petit matin du 23 mars, la chaîne en métal qu’il porte au cou vient toucher la partie également métallique de son chargeur Apple. Le collier se transforme alors en conducteur de courant entre la prise et le cou de Wiley, qui se retrouve électrocuté.

“La chose la plus démoniaque” jamais ressentie La secousse est alors “la chose la plus étrange, la plus sombre, la plus démoniaque que vous puissiez jamais ressentir. Je n’ai pas assez d’adjectifs pour la décrire”, a-t-il confié au Washington Post. Et de poursuivre : “votre corps est engourdi à ce moment-là”.

Il ne ressent pas de brûlure “mais une grande pression autour de [s]on cou”. Il prend alors pleinement conscience des battements de son cœur qui résonnent dans ses oreilles.

Bandes de peau collées à la chaîne Wiley se met alors à crier pour réveiller ses proches qui dorment de l’autre côté de la maison, jusqu’à ce que sa nièce pénètre dans sa chambre.

Il finit par réussir à retirer sa chaîne et y voit collées dessus des petites bandes de peau, arrachées de son cou et de ses mains. “Si je n’avais pas retiré ce collier à temps…Je crois juste que Dieu m’a épargné la vie”, souffle-t-il.

Brûlures au 2e et 3e degrés

Wiley Day est admis immédiatement à l’hôpital où les médecins lui diagnostiquent des brûlures au 2e et 3e degrés sur les mains et le cou.Après trois jours en soins intensifs il a pu rentrer chez lui. “De mon expérience, cela ne vaut pas la peine de charger vos appareils électroniques au lit”, a déclaré Wiley Day avant d’ajouter : “Je ne souhaiterais pas ce qui m’est arrivé même à mon pire ennemi”.

La mort à partir de 100 volts Interrogé par WAAY News, Benjamin Fail, médecin de Huntsville, a estimé que Wiley Day avait subi une décharge de 110 volts alors que l’électricité peut entraîner la mort à partir de 100 volts. “Il est chanceux d’être en vie” a-t-il ainsi conclu.

Selon l’association américaine des brûlures (American Burn Association), il y aurait en effet 400 décès et 4 000 blessures causés par l’électrocution chaque année aux États-Unis. Les rallonges électriques quant à elles seraient la cause de 4 700 incendies domestiques, 50 morts et 280 blessures par an aux USA.



