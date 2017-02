Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Etes-vous musulman ?" : le fils de Mohamed Ali retenu en rentrant aux Etats-Unis Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2017 à 15:04 | | 0 commentaire(s)| Un fils du légendaire boxeur Mohamed Ali a été retenu et interrogé deux heures durant à son retour aux Etats-Unis depuis la Jamaïque début février, en raison de son nom à consonance arabe, selon plusieurs médias américains

Mohamed Ali Jr, âgé de 44 ans, né à Philadelphie (Pennsylvanie) et porteur d'un passeport américain, voyageait avec sa mère Khalilah Camacho-Ali, une ex-épouse du boxeur mort en 2016, a raconté son avocat et ami Chris Mancini au Courrier-Journal de Louisville (en anglais).

La mère et le fils ont été retenus pour interrogatoire à l'aéroport international de Fort Lauderdale (Floride), le 7 février, a ajouté Chris Mancini.



"Etes-vous musulman ?"

Khalilah Camacho-Ali a été relâchée après avoir montré aux douaniers une photo d'elle-même au côté de son ex-mari. Mais Mohamed Ali Jr n'avait pas de photo et, selon Chris Mancini, il a été retenu durant près de deux heures pour se voir demander à plusieurs reprises : "D'où tirez-vous votre nom ?" ou "Etes-vous musulman ?" Il a répondu qu'il était musulman, comme son père, mais les douaniers ont poursuivi l'interrogatoire.

"Pour la famille Ali, il est clair que tout cela est directement lié aux efforts de M.Trump d'interdire l'entrée des musulmans aux Etats-Unis", a déclaré Chris Mancini au Courier-Journal. Il faisait référence au décret, suspendu par la justice, pris fin janvier par le Président américain Donald Trump pour interdire momentanément l'entrée aux Etats-Unis des citoyens de sept pays majoritairement musulmans.

Chris Mancini a précisé qu'il tentait, de concert avec la famille Ali, de découvrir combien d'autres personnes avaient été retenues pour des interrogatoires similaires, et qu'ils envisageaient une plainte au niveau fédéral. Les responsables de l'aéroport et des douanes n'ont pas répondu aux questions du journal sur cette affaire.



source:news.yahoo





