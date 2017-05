Ethique pur une meilleure gouvernance

La gouvernance, un leitmotiv dans la politique sénégalaise ! En un laps de temps, elle est devenue l’épicentre du discours du politique aspirant au pouvoir et/ou à conserver son pouvoir ! Elle est vantée comme la solution miracle, le deus ex machina sensé résoudre tous nos problèmes de société. Le régime en place en fait son arme pour justifier, de fait, l’action du gouvernement. Il s’en vante, en toutes ses actions, pour les légitimer ! Et tous la font substrat de notre émergence. Mais si tel est le cas, si la gouvernance est la solution aux problèmes du Sénégal et des Sénégalais, pourquoi peine-t-on tant à émerger ? N’est-elle pas dévoyée ? Les institutions susceptibles de veiller, d’alerter et de faire respecter les règles.



La gouvernance, un leitmotiv dans la politique sénégalaise ! En un laps de temps, elle est devenue l’épicentre du discours du politique aspirant au pouvoir et/ou à conserver son pouvoir ! Elle est vantée comme la solution miracle, le deus ex machina sensé résoudre tous nos problèmes de société. Le régime en place en fait son arme pour justifier, de fait, l’action du gouvernement. Il s’en vante, en toutes ses actions, pour les légitimer ! Et tous la font substrat de notre émergence. Mais si tel est le cas, si la gouvernance est la solution aux problèmes du Sénégal et des Sénégalais, pourquoi peine-t-on tant à émerger ? N’est-elle pas dévoyée ? Les institutions susceptibles de veiller, d’alerter et de faire respecter les régles d’éthique (AFNAC, CREI, IGE) sont détournées à des fins répressives et politiciennes. Là est effectivement la problématique qui se pose ; on nous parle de gouvernance « sombre et virtuose » – Oups !



Le lapsus - mais tous lui dénudent de sa quintessence : l’éthique. Le manque d’éthique conduit les détenteurs du pouvoir, aspirant à sa conservation par tous les moyens, vers les dérides les plus insipides – que dire lorsque le président légitime la transhumance politique ? – Où se trouve l’étique dans la gestion de notre Zircon ? Où est passé la vertu du Président Macky SALL quand il se permet de promettre à Francois Hollande le pétrole sénégalais en signant avec TOTAL un accord d’exploration et d’exploitation sans qu’il ne remplisse aucune critère du code pétrolier sénégalais ? Comment explique-t-on cette manie digne d’un traitre de la nation de ressusciter une entreprise française à coup de milliards au moment où les nôtres sont à l’agonie et au bord de la faillite ? Un Etat n’a pas d’amis, il n’a que des intérêts. Macky Sall doit bien ignorer ca.



Le manque d’éthique conduit nos vaillants ministres à des discours indignes de notre société sans même osciller ? – Où dont est l’éthique en tout cela lorsque le jeu du « trompe-qui-peut » est le jeu favori de ces politiquailleurs du régime? Revenons à nos valeurs – ngor, jom, fulla, fayda, soutoura… – parce que la gouvernance l’exige ainsi ! Parce que gouvernance et éthique sont indissociables ! Parce nulle émergence n’est et ne sera possible sans celles-ci ! Mais surtout parce qu’il est une nécessité impérieuse de léguer un champ politique beaucoup plus saint aux générations futures d’éthique (AFNAC, CREI, IGE) sont détournées à des fins répressives et politiciennes. Là est effectivement la problématique qui se pose ; on nous parle de gouvernance « sombre et virtuose » – Oups ! Le lapsus - mais tous lui dénudent de sa quintessence : l’éthique. Le manque d’éthique conduit les détenteurs du pouvoir, aspirant à sa conservation par tous les moyens, vers les dérides les plus insipides – que dire lorsque le président légitime la transhumance politique ? – Où se trouve l’étique dans la gestion de notre Zircon ? Où est passé la vertu du Président Macky SALL quand il se permet de promettre à Francois Hollande le pétrole sénégalais en signant avec TOTAL un accord d’exploration et d’exploitation sans qu’il ne remplisse aucune critère du code pétrolier sénégalais ? Comment explique-t-on cette manie digne d’un traitre de la nation de ressusciter une entreprise française à coup de milliards au moment où les nôtres sont à l’agonie et au bord de la faillite ? Un Etat n’a pas d’amis, il n’a que des intérêts. Macky Sall doit bien ignorer ca.



Le manque d’éthique conduit nos vaillants ministres à des discours indignes de notre société sans même osciller ? – Où dont est l’éthique en tout cela lorsque le jeu du « trompe-qui-peut » est le jeu favori de ces politiquailleurs du régime? Revenons à nos valeurs – ngor, jom, fulla, fayda, soutoura… – parce que la gouvernance l’exige ainsi ! Parce que gouvernance et éthique sont indissociables ! Parce nulle émergence n’est et ne sera possible sans celles-ci ! Mais surtout parce qu’il est une nécessité impérieuse de léguer un champ politique beaucoup plus saint aux générations futures.



Moussa Touré

Jeunesse Grand Parti PIKINE

freretoure@gmail.com