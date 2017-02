Etienne Tshisekedi est mort

Le Secrétaire général adjoint de son parti l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Rubens Mikindo a confirmé l'information.



L'opposant de 84 ans s'était rendu en Belgique le mardi 24 janvier "pour un contrôle médical", selon son entourage.



Son parti l'UDPS est en pleine négociation avec la majorité présidentielle sur les modalités de la gestion de la période de la transition qui mène aux élections.

Il avait obtenu de conduire l'organe chargé de suivi



Etienne Tshisekedi était rentré au Congo fin juillet, après près de deux ans de convalescence dans la capitale belge.

Des centaines de milliers de Congolais étaient alors venus l'accueillir, dans ce qui reste le plus grand rassemblement politique des cinq dernières années à Kinshasa.



L'opposant était le concurrent malheureux de Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2011.

Etienne Tshisekedi est la figure de proue d'un "Rassemblement" d'opposition constitué en juin pour exiger la tenue de la présidentielle dans les temps et le départ

du chef de l'État sortant au terme de son mandat le 20 décembre.



Source BBCARIQUE.COM