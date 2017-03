Eudoxie Yao primée femme la plus influente d’Afrique et icône de la beauté africaine par les Sapeurs Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 22:21 | | 0 commentaire(s)| Lors du Festival de la Sapologie féminine qui s’est tenu au Congo Brazzaville le 8 Mars, la fameuse star des médias sociaux Eudoxie Yao a reçu l’Oscar de la femme la plus influente d’Afrique et icône de la beauté africaine.

« J’ai l’Oscar de la femme la plus influente d’Afrique et l’icône de la beauté africaine. Merci infiniment à papa Hamed yalah pour cet honneur. Le plus grand merci revient à papi Pawa mon frère celui là même qui a toujours cru en moi » a exprimé hier sur son facebook Eudoxie Yao, celle qui se fait appeler la méga-star du monde mondial.



Son titre de femme la plus influente d’Afrique et icône de la beauté africaine pourrait en choquer plus d’un. Tout dépend de ce que chacun entend par influente ! Le comité l’a primée selon ses critères propres, et c’est sur cette base qu’elle a reçu la distinction.



Sur Facebook, son compte personnel est suivi par plus de 300 000 personnes. Son compte officiel sur Instagram a plus de 200 000 abonnés. Et à chacune de ses publications, elle ne crée jamais l’indifférence. Cette reine de la provocation pourrait être comparée à Nabilla en France. Peu importe, les fondements de sa popularité, son succès a été consacré à Brazzaville.



