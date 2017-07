Eumeu Sène sur le combat Modou Lô/Lac 2 : "Nous allons vers un grand combat, cette fois-ci, il y aura forcément un vainqueur"

Le chef de file de l’écurie Tay Shinger est l’un des lutteurs le mieux placé pour analyser le combat du 16 juillet prochain, puisqu’il a eu à en découdre avec Modou Lô et Lac de Guiers 2.



En effet, Eumeu Sène a perdu face au premier et fait mordre la poussière au second. A l’en croire, les amateurs auront cette fois-ci une affiche alléchante, après un premier combat décevant, qui s’est soldé par un nul il y a 6 ans.



« Nous allons vers un grand combat. J’ai eu la chance d’affronter Modou Lô et Lac 2. Modou Lô est un lutteur très technique, qui aime ce qu’il fait et sait où il va. Lac 2 est un lutteur très fort, il a de la force. Cette fois-ci, il n’y aura pas match nul. Il y aura forcément un vainqueur », a souligné Eumeu Sène.



Selon lui, chacun des lutteurs a progressé pour bien gérer le combat. "Lac 2 est venu avec assurance. Cela prouve qu’il s’est bien préparé. Modou Lô aussi savait ce qu’il lui avait manqué lors de leur premier combat."