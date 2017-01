Eva Longoria présentera les FIFA Football Awards Désormais séparé du Ballon d’or, le prix "The Best - Joueur de la FIFA 2016" sera décerné à Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Antoine Griezmann le 9 janvier à Zurich, lors des FIFA Football Awards.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Une cérémonie qui sera présentée par l’actrice américaine Eva Longoria, ex compagne du basketteur français Tony Parker, et l’animateur allemand Marco Schreyl.



Le Prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l’année, sera également attribué à cette occasion.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook