Eva Marie Coll Seck sur l’affaire Becaye Cissé, décédé à Hoggy, « les responsabilités seront situées »

« Je m’incline, une pensée vraiment pieuse à l’endroit de cet enfant. Toutes nos condoléances à la famille. Nous sommes en train de faire ce travail là et nous espérons que dans les jours qui vont suivre, on aura un dossier complet et nous pourrons savoir ce qui s’est passé », a-t-elle dit. Elle a assuré aux parents de la victime que les responsabilités seront situées.



Est-ce qu’il y aura des sanctions ? En répondant à cette question, le ministre dira « si c’est nécessaire. Ce n’est peut-être pas aussi des sanctions. Peut-être qu’il y a eu d’autres choses qui sont intervenues », soutient-elle. Âgé de 6 ans, Becaye Cissé a été victime d’une « fracture fermée au pied » après un accident de circulation.



Selon nos confrères, son pied a été mal plâtré, déplâtré, replâtré, opéré et infecté de tétanos avant d’être amputé le 21 janvier dernier à l’hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) où il a rendu l’âme.



Source le Quotidien