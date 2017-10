Eva Tra révèle ses trucs et astuces, sa féminité dans Leral Djongué: "Thiouraye bokoulak dara ak Djongué. Djiguène dafa wara set" Après Leral Hip Hop Galsen, Leral People, Leral Show, Leral Sports, place à une nouvelle émission LERAL Djongué exclusivement dédiée au Coin des femmes dans leur vie de maman, épouse et gardienne du temple, sans oublier le côté jardin. Eva Tra, l’animatrice de Wareef de la TFM et aussi créatrice de mode dans ce premier numéro de Leral Djongué, évoque la vie de la femme au foyer, les trucs et astuces de la féminité, sans oublier l’éducation des enfants.

