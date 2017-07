Éventuel report des élections: Oumar Sarr et Madické Niang démentent Moustapha Diakhaté Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président du parlementaire de Bby a appelé des responsables du Pds comme Oumar Sarr et Madické Niang à « user de leur influence auprès de Wade », tête de liste de la Coalition gagnante/ Wattu Senegaal, afin qu’il accepte compromis allant dans le sens d’un décalage de la date des élections, indique Seneweb. Oumar Sarr et Madické Niang ont justement démenti cette information les concernant et parlent d’une « invention » de Macky Sall, qui tente « vainement de créer la confusion et la division ».



Dans un communiqué cosigné, les deux responsables libéraux écrivent : « nous apportons un démenti formel à l’information distillée dans la presse et aux propos mensongers de Moustapha Diakhaté qui parle d’une rencontre avec M. Mazide Ndiaye ou avec qui que ce soit pour discuter d’un éventuel report des élections législatives de dimanche prochain ».



MM. Sarr et Niang réaffirment, au contraire, leur adhésion « sans réserve à la position univoque de la coalition gagnante/Wattu Sénégal, qui est celle du Pds, de s’opposer à tout report des élections qui doivent se tenir à date échue, dans le strict respect du calendrier républicain, à savoir le dimanche 30 juillet ».



Non sans dénoncer « la pagaille et la confusion » dans l’organisation des élections, « signes évidents de fraudes et de tricherie organisées par Macky Sall et son clan pour se maintenir au pouvoir ». Selon eux, "l’impréparation, la désorganisation et la rétention des cartes qui ont fini de jeter le discrédit sur tout le processus électoral, justifient la nomination immédiate d’une personnalité consensuelle chargée d’organiser les élections et la démission immédiate du Premier ministre Mahammed Boun Abdalah Dionne et de son gouvernement".



