Evolution des cours des matières premières : Flambée du prix des denrées de première nécessité au Sénégal Selon la Direction de la prévention et des études économiques (Dpee), les dernières prévisions tablent sur une offre mondiale de céréales de 31,6 milliards de tonnes pour la campagne 2016-2017, soit une baisse de 0,1% par rapport aux estimations de janvier 2017. Sur le marché local, il est noté une hausse des prix du riz, de la farine, du sucre, de l’huile etc.

Les dernières prévisions du département américain de l’agriculture (Usda), reprises par la Dpee tablent sur une offre mondiale de céréales de 31,6 milliards de tonnes pour la campagne 2016-2017, soit une baisse de 0,1% par rapport aux prévisions de janvier 2017.



S’agissant des prévisions de février 2017 de la demande mondiale de céréales, elles sont ressorties à 2543,4 millions de tonnes, se renforçant respectivement de 0,2% et 4,6% par rapport aux prévisions du mois passé et aux estimations de la campagne 2015-2016.



Au plan national, en début d’année il est noté une hausse généralisée des denrées de première nécessité. Pour le riz, en février 2017, les prévisions de l’Usda tablent sur une offre mondiale de riz de 596,4 millions de tonnes pour la campagne 2016-2017, en hausses respectives de 0,01% par rapport aux prévisions de janvier 2017.



En janvier 2017, les cours des variétés de riz indienne et thaïlandaise ont poursuivi leur progression, en raison des prévisions de hausse de la demande mondiale et la baisse des disponibilités exportables en Inde. Sur le marché sénégalais, les prix moyens respectifs du kilogramme de riz parfumé et de riz brisé ordinaire ont augmenté de 0,3% et 5,1%, en variation mensuelle, pour s’établir à 408 f Cfa et 292 F Cfa, en janvier.



En février 2017, les prévisions de FAO concernant la croissance de la production de sucre sont moins optimistes, à cause principalement de la baisse de l’offre dans certains grands pays producteurs, notamment le Brésil, plus grand producteur mondiale de sucre, mais aussi l’Inde, deuxième producteur, et la Thaïlande.



En janvier 2017, le cours du sucre a repris son orientation haussière après la baisse du mois passé engendrée par l’appréciation du dollar par rapport au réal brésilien. Cette remontée découlerait du déficit anticipé pour la campagne 2016-2017. Entre décembre et janvier 2017, le cours du sucre blancs a rebondi de 6,7%.



Sur le marché sénégalais, en janvier 2017, le prix du kilogramme de sucre raffiné en poudre a augmenté de 0,7% pour s’échanger à 604 F Cfa. Pour les huiles végétales, en janvier 2017, le prix du litre d’huile végétale a progressé de 1,8% pour s’échanger à 1392 F Cfa.



Concernant le pétrole, dans son rapport de janvier 2017, l’AIE (l’Agence Internationale de l’Energie) a tablé sur une offre mondiale de pétrole de 98 millions de barils par jour en 2017, soit des hausses respectives 0,5% par rapport aux prévisions de janvier 2017. Sur le marché du pétrole, les cours de l’or noir ont commencé 2017 sur leurs plus hauts niveaux (54,9 dollars/le baril) depuis juillet 2015.



Sur le marché local, en janvier 2017, les prix du litre de super carburant et du gasoil sont restés inchangés par rapport à leurs niveaux respectifs de mars 2016 (695 et 595 F Cfa).



Source L’AS Quotidien

