Examen Cfee: Élèves et maîtres trouvent les épreuves faciles Les élèves en classe de Cm2 ont entamé hier, les examens du Cfee et de l'Entrée en sixième. Cette année, 278 mille 532 inscrits et 1683 centres ont été enregistrés dans tout le Sénégal. Au centre Alieu Codou Ndoye, situé à Gueule-Tapée, élèves et chef de centre affichent une mine joviale: les épreuves sont très faciles, aucun incident noté, sinon quelques rares absences de maîtres.

Alpha Oumar Diallo et Cheikh Cissé, élèves en classe de Cm2 à l'école Serigne Amadou Aly Mbaye, viennent de finir leurs 3 premières épreuves de la matinée au centre Alieu Codou Ndoye de Gueule-Tapée. Mines insouciantes, les deux mômes sortent du centre, bras noués autour du cou de l'un et de l'autre comme pour manifester leur amitié. "Les épreuves sont très faciles", trouvent-ils.



Chef du centre Alieu Codou Ndoye de Gueule-Tapée et directeur de l'école Diaraf Ibra Paye, Niokhor Diouf ne soutient pas le contraire. Confortablement installé sur son bureau et entouré de maîtres, M. Diouf affirme que les épreuves étaient vraiment à la portée des enfants.



"Ils ont démarré à 8h avec langue et communication en ressource et compétence. (Ndlr: texte suivi de questions et rédaction). Et après cela, ils ont subi l'épreuve d'éducation artistique", dit-il. Il se félicite par ailleurs du bon déroulement de ces épreuves.



"Le centre Alieu Codou Ndoye regroupe 4 grandes écoles : l'école Serigne Amadou Aly Mbaye, Oumar Ahmet Wone, l'école franco-arabe El Hadj Amadou Lamine Diène et l'établissement abritant ledit centre.



Nous avons en tout 147 candidats dont 70 filles et 77 garçons. Et il n'y a aucun incident noté. Les élèves sont venus à l'heure, il n'y a pas eu d'absents. Les enseignants sont tous là avant 8h. Il n'y a de problèmes particuliers", assure-t-il.



