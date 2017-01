Examen de lois à l’hémicycle: Me El Hadj Diouf fait la leçon à Moustapha Niasse Le comportement des députés de la majorité lors de l’adoption des projets de lois ou des résolutions commence à agacer fortement « le député du peuple », Me El Hadji Diouf. Ce dernier s’est offusqué, hier, du vote systématique de presque tous les projets de lois par ceux qu’il considère comme une majorité mécalnique.

« L’assemblée nationale a décidé de se prononcer sur des faits extrêmement importants qui ont été prises par des structures sous régionale et internationales. La commission ou l’inter-commission s’est prononcée. Je crois que c’est tout à fait normal que les députés qui n’appartiennent pas à la commission, qui ne sont ni de la commission des Affaires étrangères ni de la commission Défense, puissent participer au débat et donner leur avis », peste Me El Hadji Diouf.



Selon celui qui se dit « député du peuple », les députés doivent débattre sur l’ensemble des questions importantes au sein de l’Assemblée nationale. « Les gens en parlant de la Gambie et d’autre pays convoquent toujours la démocratie. Alors que cette démocratie voudrait que le débat s’organise et soit accepté. Que chaque député puisse s’exprimer librement sur cette résolution. Ainsi, si la majorité l’emporte, elle sera votée. Pourquoi éviter le débat par rapport à des questions d’importance capitale », dénonce l’avocat avec la dernière énergie.



Comme pour pousser les députés à mériter leurs salaires et avantages, Me El Hadji Diouf leur rappelle qu’ils sont à l’Hémicycle pour échanger largement sur des lois qui sont susceptibles de répondre aux préoccupations des populations.



« La majorité mécanique impose toujours sa loi alors que c’est la maison du peuple. Le peuple doit sentir les échanges et les positions des uns et des autres. Mais si on refuse le débat, le peuple est là et il ne sera pas content. Il voudrait que ses représentants discutent et débattent. Nous sommes payés pour ça. Nous ne sommes pas payés pour dire, nous ne parlons pas », tranche-t-il.



Avant d’ajouter que la démocratie doit toujours prévaloir au sein de l’Assemblée nationale pour traiter les questions qui engagent toute la population. « On ne doit pas empêcher les députés de s’exprimer. Ce n’est pas bon pour l’image de notre institution. C’est pourquoi chers collègues, je vous invite à faire preuve de démocratie et d’ouverture », a déclaré Me Diouf.



En effet, les députés ont adopté, hier, un projet de résolution sur le dénouement de la crise gambienne et sur le rôle joué, dans la crise par le chef de l’Etat, Macky Sall. Dans le document, les députés décernent le succès de la résolution de la crise dans ce pays à Macky Sall. Selon eux, c’est lui qui a réussi à instaurer la paix en Gambie.



