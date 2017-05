Excision : silence, on coupe - Par Xuman au Sénégal

Plus de 125 millions de filles et femmes ont subi jusqu'à aujourd'hui des mutilations génitales dans les 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient et 30 millions sont exposées au risque d’être excisées d’ici la prochaine décennie. C’est pour dénoncer cette situation que Xuman a fait cette vidéo !