Exclu du Pds Farba Senghor flingue le fils de Wade: « Karim Wade est le malheur du pays… »

Farba Senghor et Pape Samba Mboup ont été exclus du Parti démocratique sénégalais. La décision a été prise avant-hier par le secrétariat national. Aussitôt ‘’bannis’’ de la famille, l’un deux à savoir Farba Senghor, a accusé le fils de son mentor d’en être le commanditaire, tout en le qualifiant de "méchant".



« Le problème fondamental du parti, c’est Karim Wade. Il est le malheur du pays et celui du Pds. Depuis qu’il a commencé à mettre la main dans le fonctionnement de la formation politique en 2009, le président Abdoulaye Wade a perdu ses plus grands collaborateurs », fulmine-t-il.



Même si l’autre victime, en l’occurrence Papa Samba Mboup, ne l’a pas accusé cette fois-ci, préférant qualifier la décision de farce, il avait déjà désigné le fils de Wade comme étant son bourreau. C’était lors d’une sortie en début d’année.



« Karim Wade m’a fait la guerre. Il m’a mis dans cette situation où je suis obligé de chercher la dépense quotidienne. Karim m’a suffisamment fait mal », se plaignait M. Mboup. Ce dernier ajoute que c’est parce qu’il combattait la Génération du Concret, le mouvement politique de Karim au sein du Pds, que ce dernier a essayé de l’éloigner de son père pour l’envoyer dans une ambassade.



En procédant ainsi, l’ancien ministre ‘’du Ciel et de la Terre’’ sous le magistère de son père continue d’élaguer toutes les branches qui peuvent gêner sa marche. Il écarte les historiques du parti. «Ceux qui sont sortis de la cuisse de Wade et qui sont capables de revendiquer la légitimité d’être des descendants de ce dernier », aux dires de Pape Samba Mboup.



En fait, Karim Wade est l’image du patron des Verts, Ousmane Tanor Dieng qui s’est débarrassé de tous ses adversaires dans le Parti socialiste, de Djibo Ka à Khalifa Sall, en passant par Moustapha Niasse, Souty Touré, Robert Sagna etc. Mais ces méthodes, Karim Wade les a sans doute héritées de son père Abdoulaye Wade. Ce dernier a lui aussi écarté tous ceux qui se sont opposés à lui à un moment ou à un autre. Fara Ndiaye, Serigne Diop, Idrissa Seck, Macky Sall, Modou Diagne Fada... sont tous passés à la guillotine wadienne.



Enquête