Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Exclusif: Chilel Dubois, niarèl de Cheikhouna de "Wiri Wiri": "Sama Seuye tassoule na gnou ma dimbeuli" Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Suite à la publication sur des rumeurs du divorce de Cheikhouna de la série"Wiri Wiri"et de sa seconde épouse Chilel Dubois. La rédaction de vipeoples vient de recevoir un appel téléphonique de Chilel Dubois basée à Londres pour démentir cette information.



Au téléphone avec une journaliste de vipeoples basée à Paris, Chilel teint au bout du fil "Sama Seye tassoule na gnou ma dimbeli" Je suis pas divorcée qu'il m'aide et me laisse en paix car j'ai de très bonne relation avec ma coépouse on s'est même entendue au téléphone. C'est au boulot que les gens m'appelaient pour dire ce que les sites ont écrit même ma soeur l'ex femme de Balla Gaye 2 m'a appelée pour dire voila c'est ça que je vivais quand j'étais l'épouse de Balla Gaye. Sa seule question en est pourquoi se levait un bon jour et écrire de tel chose car nous Gambiens ont connait pas ça.





Source vipeoples.net Au téléphone avec une journaliste de vipeoples basée à Paris, Chilel teint au bout du fil "Sama Seye tassoule na gnou ma dimbeli" Je suis pas divorcée qu'il m'aide et me laisse en paix car j'ai de très bonne relation avec ma coépouse on s'est même entendue au téléphone. C'est au boulot que les gens m'appelaient pour dire ce que les sites ont écrit même ma soeur l'ex femme de Balla Gaye 2 m'a appelée pour dire voila c'est ça que je vivais quand j'étais l'épouse de Balla Gaye. Sa seule question en est pourquoi se levait un bon jour et écrire de tel chose car nous Gambiens ont connait pas ça.



Accueil Envoyer à un ami Partager