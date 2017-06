Exclusif Coalition « Assemblée Buñu Beug »: le cas Mame Adama Guèye crée un malaise au sein de la « Plateforme Avenir »

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Ils ont été, sans doute, nombreux à s’interroger sur l’absence de Me Mame Adama Guèye des listes de la coalition « Assemblée Buñu Beug » aux élections législatives prochaines. Alors qu’on s’attendait à ce qu’il conduise la liste nationale de ladite coalition, l’ancien candidat à la présidentielle de 2017 a été tout simplement, « zappé ».

Autrement dit, les camarades de Me Adama Guèye, ont plutôt porté leur choix sur Mohamed Sall Sao, le président de la Commission étude et stratégie de ladite plateforme.



Une décision d’autant plus surprenante, d’après nos sources, que ces investitures ont été faites « à son insu »-(il était hors du territoire national). Tirant les enseignements de ces actes, l’avocat a décidé, soufflent nos interlocuteurs, de prendre ses distances avec la plateforme « Avenir Sénégal Buñu Beug ». Cette situation a fini par installer le malaise au sein de la Plateforme Avenir.



Joint par Dakar7, Me Adama Guèye n’a pas souhaité réagir. « J’ai décidé de ne pas faire de sortie médiatique durant le mois de ramadan. Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Je réagirai après. », dit Me Mame Adama Guèye, malgré notre insistance.



Toutefois, il a réaffirmé son appartenance à la plateforme dont il est un des membres fondateurs.

Dakar7 a réussi à faire parler la tête de liste de la coalition « Assemblée Buñu Beug », Mohamed Sall Sao. Mais ce dernier a nié l’existence de malaise dans la Plateforme. « Il(Mame Adama Guèye) n’a pas boudé, il n’est pas frustré », indique-t-il, d’emblée.

Revenant sur le processus de désignation des membres de la coalition « Assemblée Buñu Beug », M. Sao révoque des difficultés qu’ils ont eues lors de la confection des listes.



« Nous sommes dans le cadre d’une coalition pour ces élections. Nous avons été portés par deux partis: le MRDP et l’UDP. Ces partis ont investi leurs membres, les mouvements de la société civiles, des personnalité indépendantes… Donc, les gens ont été choisis intuitu personae et non ès qualité.



Si c’était « Avenir Sénégal Buñu Beug » qui avait porté la coalition, on aurait pu faire les agencements qu’il faut. D’ailleurs, certains de nos membres comme Cheikh Tidiane Dièye ou Moctar Fall, qui sont très brillants, occupent des positions inconfortables, mais on n'y peut rien. Ce sont les règles du jeu », dit le candidat tête de liste de la coalition « Assemblée Buñu Beug ».

Par ailleurs, M. Sao précise, contrairement à ce que pensent beaucoup de Sénégalais, que Me Adama Gueye n’est pas le leader de la Plateforme, même s’il lui reconnait des atouts par rapport aux autres.



« Nous avons une présidence tournante. Tous les six mois, on élit un nouveau président parmi les six que compte le bureau. On évite le culte de la personnalité. Toutefois, il faut reconnaître que Adama Gueye a plus de visibilité que les autres dans le groupe. C’est une volonté divine », conclut-il.

http://Dakar7.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook