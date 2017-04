(Exclusif) Confidences de Me Wade à Idy: « Je voudrais qu’on oublie nos différends… Karim est ton petit frère, je te le confie »

Depuis l’Arabie Saoudite, l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade avait, la semaine dernière, appelé au téléphone certains leaders de l’opposition dont Idrissa Seck; les invitant à mettre en place une liste unique en perspective des élections législatives de 2017 « pour mettre un terme à la déliquescence de notre Etat ». Mais il n’y avait que des questions élections au menu des discussions entre le pape du Sopi et le leader de Rewmi. En effet, Dakar7 a appris de sources dignes de foi que les hommes ont profité de l’occasion pour évoquer leurs différents politiques. Loin de remuer le couteau dans la plaie, Me Wade et son ex-fils putatif, Idy ont, au contraire, fait preuve de gentelmen et ont décidé de tourner la page de plusieurs années de guerre froide. Et c’est Me Wade qui aura fait le premier pas. « je sais que beaucoup de chose se sont passés entre nous et ont détérioré nos rapport. Je voudrais qu’on oublie nos différends et repartir sur de nouvelles bases.(…) « , a confié Me Wade à Idrissa Seck, rapportent nos sources. Conscient de la profonde divergence qui existe entre son fils et Idy, Me Wade a demandé ce dernier à passer l’éponge. « Karim Wade est ton jeune frère et je te le confie », ajoute-t-il.



Nos sources révèlent que cet entretien téléphonique entre Wade et Idy, qui a duré une vingtaine de minutes, était empreint d’émotions. Reste à si ce coup de fil permettra de rapprocher l’ancien Premier ministre et Karim Wade.



