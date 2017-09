Selon nos radars, capteurs et autres antennes déployés à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, une pèlerine sénégalaise, venant de Mpal dans la région de Saint-Louis, est décédée à bord du vol de Turkish Airlines qui a atterrit sur le tarmac dudit aéroport, ce lundi, à 10 heures. Et naturellement, l’émoi et la consternation ont gagné les autres passagers du vol.





Une nouvelle qui sonne comme une tragédie pour ses parents venus le quérir à l’aéroport Senghor. .



Nettali.sn