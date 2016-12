Exclusif-Documentaire vidéo spécial Leral : Elimane Ndour, le père de Youssou Ndour raconte l'histoire secrète de l'icône du mbalax

En 2016, la sortie de son album international Africa Rekk aurait pu suffire, mais Youssou Ndour est allé sur tous les fronts prenant position en dénonçant d’une part directement Donald Trump et d’autre part en allant aussi jouer au Bataclan en novembre dernier, tout en se proclamant, comme porte étendard de la lutte contre le terrorisme.



Youssou Ndour a aussi fait cette année le tour des universités pour sensibiliser la jeunesse africaine de leur prise de conscience à participer à l’émergence d’un nouveau leadership africain. En plus de cela, le Groupe Futurs Medias est entré dans une nouvelle ère avec des mutations économiques qui le consacrent comme une société d’avenir qui reste une fierté pour le tissu économique sénégalais made in Sénégal. Leral.net qui l'a désigné homme de l'année 2016 a aussi sorti un documentaire exclusif avec comme grande exclusivité son père Elimane Ndour qui raconte l'enfance de celui qui est devenu la star planétaire et le Patron du Groupe Futurs Medias. Bon documentaire à tous les internautes de Leral.net.