(Exclusif) Enquête sur « Expert auto » chargée de l’entretien des véhicules de l’Assemblée: Qui est Pape Samba Badiane, patron de la société. Comment a-t-il créé son empire

On en sait un peu plus sur la société « Expert auto» accusée de « surfacturation » sur l’entretien des véhicules de l’Assemblée nationale. Les investigations menées par Dakar7 ont permis de découvrir le nom du propriétaire de la société mise en cause. Il s’agit de Papa Samba Badiane, membre fondateur et ancien Directeur technique de la société « EMG». Ce dernier, d’après nos informations, a quitté « EMG» à la suite de l’enquête ouverte sur la vente de la voiture « Mybach» appartenant à l’Etat du Sénégal et qui impliquait Samuel Sarr. Ce dernier, qui avait vendu cette voiture de luxe à « EMG », sera gardé à vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colonie, en 2013. Après une plainte déposée contre lui par Mbaye Guèye, patron de «EMG », l’ancien conseiller financier du président Wade a finalement soldé l’intégralité de la somme qu’il devait à Mbaye Guèye, (110 millions). Ce dernier va finalement retirer sa plainte.





Avant même le dénouement de l’affaire, Pape Samba Badiane, quitte « EMG » et crée, le18 décembre 2012, sa propre structure dénommée «Expert Auto» enregistrée à l’APIX avec comme numéro de registre de commerce: SNDKR2012B17601 et du Ninéa 004708709. Société anonyme (SA) avec un capital de 10 millions F cfa, « Expert auto) est spécialisée dans « toutes activités de concessionnaire et de représentant automobile; l’achat, la vente et la construction de tous objets électriques ou mécaniques, » entre autres. Son siège social se trouve à Ngor Virage et son atelier technique est implanté sur l’Avenue Lamine Gueye. La gestion de cette société de « prestation de services » sera confiée à Eric Guislain Clara qui va plus tard quitter la boîte, d’après nos sources.



Inconnue du grand public, « Expert auto » est, aujourd’hui, au devant de l’actualité suite à la sortie médiatique du député Me El Hadji Diouf qui l’accuse de faire de la «surfacturation » sur l’entretien des véhicules de l’Assemblée nationale.







L’Assemblée nationale aura pu payer à son « Expert auto » la bagatelle d’environ 448 millions FCFA », selon Nouvel hebdo



D’ailleurs, l’avocat politicien n’a fait que reprendre le magazine Nouvel Hebdo qui, en 2016, avait soulevé cette affaire. A l’époque, l’hebdomadaire constatait que non seulement « la compétence de la société « Expert Auto » n’est pas avérée au point de devoir exécuter seule ce marché», mais « le montant à payer pour une vidange atteint des sommets faramineux en passant du simple au quadruple. » En effet, nos confrères indiquaient qu’avant l’arrivée de «Expert auto », la facture de la vidange «ne dépassait pas 38.000 FCFA ». Avec « Expert Auto », le montant à payer pour une vidange est de 128. 785 FCFA. Ce qui, aux yeux de nos confrères, ressemble fort à une surfacturation, comparé aux coûts qui sont en vigueur sur le marché.



Mais ce qui a le plus intrigué le magazine NH, dans cette affaire, c’est que « sur une facture établie par les services d’ « Expert Auto », les Toyota Fortuner des députés nécessitent 08 bouteilles d’huile Helix HX7 10W40 à 4.920 FCFA l’unité, soit un total de 39.360 FCFA ». Or, «chez Elton, Shell et Total, ces véhicules, fait remarquer la source du magazine, ont juste besoin d’une bouteille de 7 litres d’huile au maximum ; le prix variant entre 10.000 et 14.000 FCFA selon le kilométrage à 10 mille et 15.000 km d’usage. Et les calculs effectués par l’hebdomadaire ont permis de constater un écart de 25.360 FCFA sur chaque véhicule. Et si, du côté des accessoires comme le filtre à gasoil, le filtre à huile, le filtre à pollen, la différence n’est pas très importante entre les prestataires, « Expert Auto » rajoute une désignation intitulée main d’œuvre « MO ». Celle-ci, nous apprennent nos confrères, est gratuite chez Shell, Elton, Total et chez la plupart des autres stations-services. Mais, chez « Expert Auto », elle revient à 6.780 FCFA, agrémentée par une autre rubrique vaguement dénommée « petites fournitures » et qui apparaît sur toutes les factures. Montant : 8.500 FCFA. La vidange pour un véhicule pouvant se faire trois fois dans l’année selon la fréquence de la mobilité, l’écart sur un seul passage en une année est estimé à 40.640 FCFA chaque véhicule. Rapporté à 200 véhicules que compterait l’institution, Nouvel Hebdo pense que l’Assemblée nationale du Sénégal aura pu payer à son maintenancier attitré la bagatelle d’environ 448 millions FCFA. »



Pape Samba Badiane, patron de «Expert auto » : «L’Assemblée nationale nous a causé un grand tort… »



Dakar7 a réussi à contacter le patron de «Expert auto » qui parle d’ «accusations infondées». Même s’il confirme le montant avancé dans la presse(123 000 F cfa) pour l’entretien des véhicules de l’Assemblée, Pape Samba Badiane a tenu à apporter des explications sur la facturation. «Nous avons les tarifs les plus bas sur le marché. Nous faisons la vidange d’un véhicule à l’Assemblée à 39 000 f Cfa. Nous utilisons du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à pollen pour les voitures. Ensuite, viennent la main d’œuvre, le nettoyage et le graissage des voitures. Le tout, pour un montant de 123 000 f cfa TTC (Toutes taxes comprises) là où la CFO facture la vidange à 212 000 f cfa.», dit-il, tout en se glorifiant de la qualité de sa prestation. «Nous faisons un travail de qualité reconnu par les députés eux-mêmes. Certains nous ont dit que jamais leur véhicule n’a été aussi bien entretenu qu’avec nous (Expert auto). Pourquoi on mettrait pas une marge de 20 à 25% ?», se demande l’homme d’affaires.



S’agissant des conditions d’attribution de ce juteux marché et la date de création de sa société, le patron de «Expert auto» parle de simple «coïncidence». «Lorsque nous soumissionnons, il n’y avait pas de concurrent formel. Ce travail était fait par des mécaniciens installés dans la rue notamment à Castor. Personne ne voulait de ce marché parce que l’Assemblée nationale ne paie pas. Depuis un an, nous avons arrêté de travailler avec elle. L’Assemblée nationale nous a causé un grand tort», confie le patron de « Expert auto ».



Pape Samba Badiane n’a pas manqué de répondre Me El Hadji Diouf qu’il accuse de faire de la politique politicienne. «Il y a des gens qui ont des agendas politiques cachés, et ils profitent de ce contexte préélectorale pour faire leur promotion.», déclare-t-il.



