Exclusif: Karim Wade ne reviendrait au Sénégal qu’en 2019

Le Ministre Mbagnick Ndiaye vient de lancer une bombe qui fera, sans doute, couler beaucoup d’encre et de salive.

Tenez, Senepeople vient d’apprendre du Ministre de la Culture et de la Communication lors d’un meeting qu’il tenait à Fatick en vue des prochaines législatives, que Karim Wade ne peut rentrer au Sénégal qu’en 2019.



Sur la Télévision futurs médias (Tfm), après avoir appelé à l’unité et demandé aux leaders de de la région de Fatick de se ranger derrière celui que désignera le Président Macky Sall, le ministre en a profité pour glisser une pique à l’opposition.

Selon lui, en effet, ne sachant plus à quel saint se vouer, l’opposition mise sur Karim qui ne reviendrait au Sénégal qu’en 2019. Cela signifie-t-il qu’il y a eu un deal comme le pensent certains Sénégalais ? Le temps nous édifiera.



Toujours sur un ton humoristique, il déclare qu’en plus de Karim, l’opposition à fait appel à notre grand-père (Abdoulaye Wade). Sacré Ministre !

