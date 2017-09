Exclusif / L’ami de Karim Wade crée la panique chez les matons: trois gardes suspendus Spécial

L’homme aux multiples nationalités (camerounaise, quatarie …) arrêté au niveau de l’aéroport LSS le mois de Juin dernier et estampillé ami de Karim Wade serait en train de créer la panique chez les matons de Rebeuss. En effet, selon notre source, Rike Wilfrid d’Akleu Ngongang de son vrai nom a été trouvé du fond de sa cellule avec un téléphone portable. Avec qui est-ce- qu’il était en contact ? mystére et boule de gomme. Toujours est-il que mise au parfum, la direction de l’administration pénitentiaire a sorti le bâton face à trois de ces agents: une sanction de 20 jours. Quant au prévenu, il a été extrait depuis mardi dernier pour être entendu sur celui ou ceux qui lui ont donnés le téléphone portable et avec qui, il communiquait. L’ami de Karim Wade a donc bénéficié de plusieurs retours de parquet et maintenu au niveau du Commissariat central de Dakar. D’ailleurs pour gérer ses interest, il vient de commettre un grand cabinet d’avocat qui doit incessamment le defender dans les prochains jours.



Pour rappel, Rike Wilfrid d’Akleu Ngongang est âgé de 29 ans. Il s’est présenté comme un ingénieur financier employé par la prestigieuse structure « Qatar Investment Autority » (Qia) lors de son arrestation au niveau de l’aéroport.



Il avait débarqué à Dakar avec 5 valises (2 grandes et 3 petites), dont l’une était frappée du sceau du Qatar. En sus, les douaniers de l’aéroport Léopold Sédar Senghor s’étaient rendus compte qu’il tenait aussi un sac à main renfermant divers documents bancaires, des cachets… et des devises, le tout pour un montant avoisinant les 5 millions de Fcfa. Il est soupçonné d’être un bras droit de Karim Wade et en meme temps intermédiaire de ce dernier avec ses différents contacts établis au Sénégal. Il est poursuivi pour atteinte à la Sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux.



Magna Diallo tactic.sn