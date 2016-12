Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Exclusif. Thomas Vergara et Nabilla embarqués par la police : voici ce qu'il s'est vraiment passé Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2016 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| En ce week-end de Noël, Nabilla Benattia et son compagnon Thomas Vergara font une fois de plus le buzz. Selon Closer, le couple, qui avait déjà défrayé la chronique il y a deux ans quand la jeune femme avait poignardé son petit ami lors d'une bagarre, se serait à nouveau disputé dans les rues de Genève ce vendredi 23 décembre, nécessitant l'intervention de la police. Des informations démenties par les deux ex-stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux.

Closer écrit que Nabilla et Thomas se seraient bruyamment disputés aux alentours de 16h devant l'hôtel Four Seasons de Genève. Le jeune homme se serait ensuite emporté contre les forces de l'ordre arrivées sur place, à tel point que les policiers auraient fini par lui passer les menottes et l'emmener au poste. Une histoire démentie par le couple sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, les amoureux ont expliqué avoir été importunés par des jeunes qui les filmaient avec insistance, que la situation s'était envenimée et que c'était cela qui avait nécessité l'information de la police. "Tout va bien", a posté l'ex-candidat de Secret Story 6 sur Twitter dans un message à l'attention de Closer.



Selon nos informations, Thomas Vergara et Nabilla ont bel et bien été interpellés par la police cantonale de Genève, mais pas du tout en raison d'une dispute d'amoureux. Les deux jeunes gens se trouvaient dans un luxueux grand magasin quand ils ont été reconnus par des jeunes qui voulaient les prendre en photos. Thomas s'est alors énervé et aurait fait tomber un des jeunes à terre, avant que le couple ne poursuive son chemin.



