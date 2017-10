Exclusif : Tounkara réagit sur sa « transhumance » vers le Macky

L’information a fait le tour de la toile. Mamadou Sy Tounkara a rejoint le président Macky Sall et a été nommé responsable de la communication à l’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME) au Ministère de l’Energie et du Pétrole, ont rapporté plusieurs sites d’information.



Joint par Leral.net, Tounkara nie en bloc cette transhumance vers l’Alliance pour la République. Aussi, il précise qu’il « collabore » avec l’AEME en qualité de consultant. « Non, j'ai pas été pas nommé. Je fais une mission de consultance en stratégie et communication. Ce n’est d’ailleurs pas la seule structure », assure-t-il. A la question de savoir depuis quand, il fait cette mission, l’animateur de «Xel ak Xol » sur la 2Stv d’indiquer: « Depuis des semaines ».