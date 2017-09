Exclusif Yakham Mbaye promu à un poste stratégique et spécial

Son nom n’a pas circulé ce jeudi, sur les petites feuilles de Maxime Jean Simon Ndiaye, Secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal à l’annonce des membres du nouveau Gouvernement. Lui, c’est Yakham Codou Ndendé Mbaye, à l’état civil. Et cela a provoqué moult interrogations. Tant l’enfant de Rebeuss a mouillé le maillot aux Législatives passées et monté au créneau pour défendre le Chef de l’Etat, Macky Sall. Avec à la clé, un vibrant hommage en Conseil des ministres.

Au moment où certains responsables de la mouvance de “BBY” vaquaient à leurs préoccupations, laissant le président de la République malmené par le camp de l’Opposition sur les plateaux de télévisions et autres moyens de communication sociale et de propagande. Mais cela n’est que partie remise.

En effet, Actusen.com est en mesure d’écrire sans courir le risque d’être démenti que Yaxam Mbaye est promu dans les prochaines heures, à un poste stratégique et spécial. Avec une mission d’envergure.

Aussi, Actusen.com a appris que l’ancien Secrétaire d’Etat à la Communication n’a pas à rougir. Tant le bonbon qui lui est réservé, n’a rien à envier à certains portefeuilles courus par certains ministres de la République.

Pour le moment, aucune information sur le poste que réserve Macky Sall à son “répondeur” automatique. Mais en tout état de cause, l’absence de Yakham Mbaye au sein du Gouvernement de Mahammed Boun Dionne n’est que stratégique.

