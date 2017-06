Exclusif : Yankhoba Seydi épouse l’ex de Kara Mame Fatou Bâ

La Sénégambie renaît de ses cendres petit à petit. Et le brassage culturel n’est pas laissé en rade. En effet, la sublime ex épouse du Général Kara, vient de convoler en juste noce à Banjul, où elle a été accueillie comme une reine par l’heureux élu, Yankhoba Seydi, ministre chargé des investissements du gouvernement de Barrow.



Les choses sont allées très vite, le mariage a été discrètement célébré dans le domicile du ministre des Finances Sénégalais Amadou Bâ sous la bénédiction de Bili Bâ, épouse de ce dernier et sœur de la toute fraîche élue. Rappelons qu’après son divorce d’avec Kara, elle s’était remariée avec l’homme d’affaires Pape Alé Guèye, une union qui n’aura duré que le temps d’une rose en contact avec un soleil ardent.





DAKARMIDI