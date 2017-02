Exclusif Zineb Allouche sur le meurtre de l'étudiant marocain : "Mazine Chakir devait présenter sa thèse en chirurgie dentaire le 4 avril"

Rédigé par Massene Diop le 28 Février 2017 à 11:16 | Lu 2075 fois

Zineb Allouche, la Vice-Présidente de l’Association des étudiants marocains est revenue dans cette interview exclusive avec Leral.net sur les tenants et aboutissants du meurtre de Mazine CHAKIRI étudiant en 6e Année de thèse (spécialité dentaire) à la Faculté de Médecine de l’UCAD qui devait présenter sa thèse ce 4 avril 2017. Zineb Allouche. Acheminé tardivement à l'Hôpital Principal de Dakar, Mazine CHAKIRI a été attaqué vers 00 heure 30 minutes par six individus venus du jardin public de la Zone A et armés de couteaux et coupe-coupe à bord de trois grands scooters.